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  3. 26 Mayıs 2018 17:51

Meteoroloji'den Ankara için sel uyarısı

Meteoroloji, Ankara için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den Ankara için sel uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'nın Yenimahalle, Etimesgut, Sincan, Ayaş ve Güdül ilcelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurararak, vatandaşların tedbirli olması istendi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Ankara radarından alınan son bilgilere göre ve yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta Ankara'nın Yenimahalle, Etimesgut, Sincan, Ayaş ve Güdül İlçelerinde Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış beklendiğinden meydana gelebilecek ani seli su baskını, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

DHA

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