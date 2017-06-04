Meteoroloji'den Ankara için son dakika uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"Yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre bugün (04.06.2017 Pazar) öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde Ankara ve çevresinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (su baskını, dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."