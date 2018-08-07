Meteoroloji'den bir uyarı daha ! Bu gece başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Bu gece saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz’de başlayacak olan yağışların, Samsun il merkezi ve batısı ile Trabzon’da kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Samsun’un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde şiddetli (75 kg/metrekare ve üzeri) olması bekleniyor. Bölgede son günlerde meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle toprağında doygun olduğu dikkate alınarak meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve özellikle heyelanriskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."