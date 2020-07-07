  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 07 Temmuz 2020 07:26

Meteoroloji’den birçok ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Bilecik, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den birçok ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısı!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) birçok il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

MGM’nin verilerine göre, 7 Temmuz Salı günü öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi.

Öte yandan rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
yağış , yağmur , hava durumu , hava , meteoroloji , yaz , hava sıcaklıkları , 5 günlük hava tahmin haritaları , 5 günlük hava tahminleri , hava tahmin haritaları , yaz yağmuru , meteoroloji haritaları
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM