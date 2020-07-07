Meteoroloji’den birçok ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) birçok il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

MGM’nin verilerine göre, 7 Temmuz Salı günü öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi.

Öte yandan rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

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