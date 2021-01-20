  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 20 Ocak 2021 21:25

Meteoroloji'den ''buzlanma ve don'' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yurdun birçok bölgesinde kar yağışı, buzlanma ve don bekleniyor.

Meteoroloji'den ''buzlanma ve don'' uyarısı
A+ A-

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, perşembe günü ülkenin doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

kar , meteoroloji , buzlanma
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM