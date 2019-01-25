Meteoroloji'den ''çok kuvvetli sağanak'' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, 3 kentte görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların, akşam etkisini artırarak yarın geceye kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (40-80 kilogram/metrekare) olması tahmin ediliyor.

Yetkililer, yağışla birlikte rüzgarın güneydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Dikkat ! Meteoroloji uyardı: Çamur yağacak

Bakan'dan kritik fırtına uyarısı