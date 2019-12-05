Meteoroloji'den çok sayıda ile kuvvetli don ve buzlanma uyarısı !

Türkiye'nin büyük bir bölümünün etkisi altına alan soğuk hava nedeniyle Meteoroloji uyarılarda bulundu. 15 il ve Orta Karadeniz Bölgeleri için kuvvetli buzlanma ve don uyarısı yapılırken Kahramanmaraş'ın Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

İÇ ANADOLU'DAKİ 5 İLE KUVVETLİ BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji, Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir için kuvvetli don ve buzlanma uyarısında bulundu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bugün saat 21.00'den itibaren Cuma, Cumartesi ve Pazar günü saat 12.00'ye kadar Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir'de kuvvetli don ve buzlanma meydana geleceği belirtildi.

Söz konusu illerde ulaşımda yaşanacak muhtemel risklere karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi.

DOĞU'DA 6 İLE KUVVETLİ BUZLANMA VE DON UYARISI

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da kuvvetli buzlanma ve don olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, saat 18.00 ila 8 Aralık Pazar günü 12.00 saatlerinde Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır genelinde kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor.

Açıklamada, meteorolojik uyarı doğrultusunda kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte ulaşımda aksamalar ve çatılarda oluşan buz sarkıtlarına karşı dikkat edilmesi ve benzeri risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

ÇANKIRI VE KIRIKKALE İÇİN BUZLANMA UYARISI

Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çankırı ve Kırıkkale'de 6-8 Aralık tarihlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don görüleceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Açıklamada, sürücülerin ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği kaydedildi.

MARMARA'DA BUZLANMA VE DON UYARISI

Marmara Bölgesi'nde Sakarya'nın güneyi ile Trakya'nın batısında buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan duyuruya göre, Sakarya'nın güneyindeki Pamukova, Geyve, Taraklı, Karapürçek ve Akyazı ile Trakya'nın batısındaki Edirne, Meriç, İpsala, Lalapaşa, Uzunköprü, Havsa, Süloğlu, Kırklareli, Pehlivanköy, Kofçaz, Pınarhisar, Lüleburgaz, Babaeski ve Hayrabolu'da yarından itibaren kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor.

Cumartesi ve pazar günleri de devam edecek buzlanma ve don nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların, ilgililerin ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

ORTA KARADENİZ İÇİN BUZLANMA UYARISI

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olaylarının 3 gün süreceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Buzlanmadan dolayı özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli davranması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Bölgemizin iç ve yüksek kesimlerinde orta kuvvette ve yer yer kuvvetli buzlanma ve don beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklar ve ulaşımda aksamalara karşı başta kara yolunu kullanacak sürücüler olmak üzere vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

KAHRAMANMARAŞ'IN 2 İLÇESİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kahramanmaraş'ın Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. İki ilçenin Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle okulların tamamında 6 Aralık Cuma günü eğitime ara verildiği duyuruldu.

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