Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için kırmızı alarm!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre hava sıcaklıkları düşüyor, yağışlı hava Türkiye'nin genelinde yağmur ve kar olarak görülecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile Çanakkale çevreleri dışında kalan tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli yağmur, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Sakarya, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden, Marmara’nın kuzey ve güneybatı kesimleri, Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'de 1 ila 3 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden, Marmara’nın kuzey ve güneybatı kesimleri, Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli yağmur, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Sakarya, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden, Marmara’nın kuzey ve güneybatı kesimleri, Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI: Ege ve Akdeniz bölgelerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Sakarya ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli olacak yağışların İstanbul ile Kocaeli ve Sakarya kıyılarında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve güneybatı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

EGE: Parçalı ve çok bulutlu kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve zirai don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmurlu iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri ile Mersin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin kıyılarında hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusunun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















