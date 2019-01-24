Meteoroloji'den çok şiddetli fırtına uyarısı
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  3. 24 Ocak 2019 21:49

Meteoroloji'den çok şiddetli fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz'i şiddetli fırtına konusunda uyardı.

Meteoroloji'den çok şiddetli fırtına uyarısı
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Muğla-Antalya arasındaki kıyı şeridi ile Orta ve Doğu  Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde zaman zaman kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre,  yağışların bu akşam saatlerinde Antalya'nın doğusu ile Mersin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100  kilogram/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su  baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli  olunması gerekiyor.

Rüzgarın bu akşam saatlerinde Marmara'nın doğusu, Orta Akdeniz, İç  Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de; gece saatlerinde Kıyı  Ege ile yarın Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de güney yönlerden fırtına  (50-80 kilometre/saat, yer yer 90 kilometre/saat), Muğla-Antalya arasındaki kıyı  şeridinde ve Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde zaman zaman  kuvvetli fırtına (100 kilometre/saat üzeri) şeklinde eseceği öngörülüyor.

Çatı uçması, baca gazı zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar, yerel  hortum oluşumu, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve  tedbirli olunması istendi.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

AA

meteoroloji , doğu , orta , karadeniz
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