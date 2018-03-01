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  3. 01 Mart 2018 22:19

Meteoroloji'den Cumartesi için uyarı geldi !

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Cumartesi günü için yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den Cumartesi için uyarı geldi !
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın soğuk hava dalgasının Türkiye'yi terk edeceğini açıkladı. Ancak yeni yağışlı hava dalgası cuma akşamından itibaren Türkiye'ye giriş yapacak.

Türkiye ve özellikle İstanbul'da kar vardı. Gece yağan kardan sonra İstanbul'da güneş açtı.Yarın da hava sıcak olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nin resmi  sosyal medya hesabından paylaşılan videoda yeni yağışlı hava dalgasının Batı bölgelerinden başlayarak Türkiye'yi etkisi altına alacağı belirtiliyor. İstanbul'da cuma akşamından itibaren başlayacak yağmur  hafta sonu devam edecek. Rüzgar etkili olacak. Batı bölgelerinden etikili olacak yağışlı hava tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak. 

Gündüz sıcaklık 9 derece, gece sıcaklık ise 7 derece. Rüzgar hafta sonu hızını artıracak. Pazar günü yağmur etkisini kaybetse de hafif yağış devam edecek. Gündüz sıcaklık 8 derece, gece sıcaklık 5 derece olacak. 

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