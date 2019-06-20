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  3. 20 Haziran 2019 18:13

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı ! Sarı alarm verildi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Uyarı "sarı alarm" olarak duyuruldu. Yapılan uyarıda ani sel, su baskını, sel ve yıldırım düşmesi konusunda dikaktli olunması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı ! Sarı alarm verildi...
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Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat, Çorum, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Adana, Mersin için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Uyarı 'sarı alarm' olarak duyuruldu.

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat, Çorum, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Adana, Mersin için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

"TEDBİRLİ OLUN" UYARISI

Yapılan uyarıda “Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı. Meteoroloji tarafından yapılan yapılan son değerlendirmelere göre, Orta Karadeniz (Çorum, Amasya, Tokat, Ordu’nun iç kesimleri) ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde (Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimleri ile Gümüşhane ve Bayburt) bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiği açıklandı.

SARI ALARM NEDİR?

Meteoroloji'nin sitesindeki bilgilendirmede sarı alarm için şu ifadeler yer aldı:

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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haritalı hava durumu tahmini

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