Meteoroloji'den hem yağış, hem sıcak, hem de toz fırtınası uyarısı

Meteoroloji Türkiye geneli için gelecek hafta için "Olumsuzluklara karşı dikkatli olun" uyarısı yaptı. Bir yanda sıcaklar, diğer yanda yağış varken bazı illerimizde de toz fırtınası bekleniyor. İşte 5 günlük hava tahmini haritaları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlük hava tahmin raporuna göre İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Adana’nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri ile bu akşam ilk saatlerde Ankara çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat çevrelerinde kuvvetli, Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, lokal dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Rüzgarın; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli uyarısı yapıldı.

TOZ BULUTLARI GÖRÜLECEK

Güneydoğu kesimlerinde ise toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNE DÖNÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9-15 Ağustos tarihlerini kapsayan hava tahmini raporuna göre, hafta boyunca mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, yeni haftada ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















