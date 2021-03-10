Meteoroloji'den hem yağmur hem de kar uyarısı!

Meteoroloji'den yapılan açıklamada bazı bölgelerde toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış beklendiği belirtildi.

Meteoroloji İşleri Müdürlüğü'nün yayınladığı son hava durumu tahminine göre perşembe günü yurdun bir kesimi kar yağışının bir kesimi ise şiddetli yağışların etkisine giriyor.

İç kesimlerde sulu kar yağışı beklenirken, doğuda etkili bir kar yağışı görülecek. Akdeniz bölgesinde ise çok şiddetli yağmurla birlikte sel alarmı verildi.

Meteoroloji Profesörü Orhan Şen sosyal medya hesabından perşembe günü etkili olacak yağışlara dikkat çekti.

Türkiye bu akşamdan itibaren yağışlı havanın etkisine girecek. Prof. Şen'in açıklamasına göre Perşembe ve Cuma tüm ülkede yağış var. Yağışlar Cuma günü batıdan cumartesi günü doğudan ayrılacak. İç kesimler karla karışık yağmur, doğu anadoluda ise kar bekleniyor.

Meteorolojinin sitesinde yayınlanan hava durumu haritasına göre perşembe günü Bolu ve Kastamonu ile Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı görülecek. İç kesimdeki illerde ise sulu kar yağışı var. İzmir, Antalya, Adana ve Gaziantep dahil geniş bir kesimde ise çok şiddetli yağmur bekleniyor.

Kar yağışı cuma günü batı ile iç bölgeleri terkedecek. Etkisini sadece doğudaki illerde gösterecek. Ege ve akdenizdeki yağmur ise güneydoğu anadolu bölgesine kayacak. Hafta sonunda ise yağışlar tamamen yurdu terketmiş olacak. Cumartesi günü her yanda güneş var. Pazar günü batı ege dışında güneş etkisini sürdürmeye devam edecek. Yeni haftada ise batıdan başlayarak tüm yurt yağmurun etkisine girecek.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Şanlıurfa ve Mardin'in özellikle güney kesimlerinde Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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