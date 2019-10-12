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  3. 12 Ekim 2019 10:33

Meteoroloji'den ''içimizi ısıtacak'' açıklama: Yaz geri geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklanan son hava tahmin raporlarına göre Türkiye önümüzdeki hafta yazdan kalma günler yaşayacak. Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den ''içimizi ısıtacak'' açıklama: Yaz geri geliyor!
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Bölgenin doğusunda yer yer çok bulutlu hava öngörülürken, yer yer pus ve sis bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA DA SICAKLIKLAR ARTIYOR

Geçtiğimiz haftayı soğuk ve yağışlı bir havada geçiren İstanbul'da hafta sonuna doğru sıcaklıklar artmaya başlamıştı. Hafta sonu ve yeni haftanın ilk günlerinde de sıcaklık artacak, gökyüzü açık olacak.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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