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Meteoroloji'den iki bölge için çığ uyarısı

Meteoroloji'den iki bölge için çığ uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu için çığ uyarısında bulundu

Mart ayı ile birlikte hava sıcaklıkları artmaya başlarken, çığ tehlikesine karşı Meteoroloji'den uyarı geldi. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Etiketler meteoroloji çığ uyarısı doğu karadeniz doğu anadolu
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