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  3. 28 Ocak 2021 21:10

Meteoroloji'den iki il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yoğun kar yağışı beklenildiğini, kar ve buzlanma için dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Meteoroloji'den iki il için kuvvetli yağış uyarısı
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın saat 09.00'dan gece 23.59'a kadar Erzurum ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama, yollarda görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.

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