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  3. 20 Aralık 2018 13:10

Meteoroloji'den iki il için sel uyarısı

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Rize ve Artvin'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den iki il için sel uyarısı
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Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de görülecek yağmur ve sağanağın, bin metrenin üzerindeki kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı belirtildi.

Yağışların gece ve yarın sabah saatlerinde Rize çevresinde ve Artvin'in kıyı ilçeleri Hopa ve Arhavi'de kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, meydana gelebilecek su baskını, ani sel ve ulaşımda aksamalara dikkat edilmesi gerektiği kaydedildi. 

sağanak , meteoroloji , artvin , rize , sel
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