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  3. 10 Aralık 2018 22:32

Meteoroloji'den iki ilimize sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Kocaeli ve Sakarya'yı sağanak yağış konusunda uyardı.

Meteoroloji'den iki ilimize sağanak yağış uyarısı
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Kocaeli ve Sakarya'da 24 saatlik periyotta metrekareye  30-60 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, söz konusu  kentlerde halen etkili olan yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların bu gece  saatlerinden itibaren etkisini artıracağı bilgisi verildi.

Yağışların yer yer kuvvetli olacağına da dikkati çekilen açıklamada  "24 saatlik periyotta metrekareye 30-60 kilogram yağış düşmesi beklendiğinden,  meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi  olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

AA

kocaeli , sağanak yağış , sakarya
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