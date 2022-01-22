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Meteorolojiden İstanbul için kritik uyarı: Çok kuvvetli geliyor

Meteorolojiden İstanbul için kritik uyarı: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji, İstanbul'a bu gece kuvvetli kar uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada, "Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzeyinden başlayarak etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının, zamanla il genelinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Zaman zaman gök gürültülü kar sağanağı şeklinde etkili olması beklenen kar yağışlarıyla birlikte yarın akşam saatlerine kadar güney sahillerde yer yer 2-5 cm, iç ve kuzey kesimlerde 6-20 cm yeni kar örtüsü beklenmektedir. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Etiketler meteoroloji hava istanbul
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