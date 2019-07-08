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  3. 08 Temmuz 2019 18:03

Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı !

Meteoroloji, İstanbul'un bazı ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Vatandaşların olumsuzluklara karşı dikaktli olması gerektiğini belirtti.

Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı !
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İstanbul'un Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece İlçelerinde bir saat içinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle;

"İstanbul'un Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde önümüzdeki 1 saat içerisinde gök gürültülü sağanak yağışın yerel olarak kuvvetli (6-20 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir"

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haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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haritalı hava durumu tahmini

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