Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı !

İstanbul'un Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece İlçelerinde bir saat içinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle;

"İstanbul'un Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde önümüzdeki 1 saat içerisinde gök gürültülü sağanak yağışın yerel olarak kuvvetli (6-20 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir"

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