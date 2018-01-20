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  3. 20 Ocak 2018 12:25

Meteoroloji'den İstanbul için yağmur uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da gece saatlerinden itibaren yağmur bekleniyor.

Meteoroloji'den İstanbul için yağmur uyarısı
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Yapılan son değerlendirmelere göre, sabah saatlerinde Van, Bitlis ve Siirt çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege, gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçeleri ile Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Van ve Bitlis çevrelerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların gece saatlerinde Trakya'da yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

 Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde 3 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. 

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara ile Kıyı Ege'de kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

 Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 14
Bursa: Az bulutlu, zamanla çok bulutlu 13
İzmir: Az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 15
Adana: Parçalı ve az bulutlu 15
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde doğu ilçeleri sağanak yağışlı 18
Samsun: Parçalı bulutlu 13
Trabzon: Parçalı bulutlu 12
Erzurum: Çok bulutlu 0
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 10

 

 

 

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