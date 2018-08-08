Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı: Yağışlar geri döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz kıyı kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Çanakkale, Yalova, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.), Ordu, Giresun, Rize çevreleri ile Samsun'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı şekilde (75 mm ve üzeri/m2.) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzeydoğusunda 2 ila 6 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.), Ordu, Giresun, Rize çevreleri ile Samsun'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı şekilde (75 mm ve üzeri/m2.) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ani Sel, Taşkın, Su Baskını, Heyelan, Yıldırım, Ulaşımda Aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa.) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















