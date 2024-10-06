Meteoroloji'den İstanbul uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 saatlik periyotta İstanbul'da yerel gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların kısa sürede yerel kuvvetli olacağı bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA