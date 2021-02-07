Meteorolojiden İstanbul ve 3 bölge için uyarı! Sağanaklar fena vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgarın, yer yer kuvvetli fırtına(60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Öte yandan gece saatlerinde Osmaniye, yarın (Pazartesi) Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Marmara’nın kuzeyi ile Karadeniz kıyı kesimlerinde 3 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

BU GECE BAŞLIYOR

Bu gece saatlerinden sonra batı kesimlerden itibaren etkili olmaya başlayacak olan güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgarın, Marmara’nın doğusu, İç Ege ile Batı Akdeniz’de fırtına (50-70 km/sa), Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde olması bekleniyor. MGM, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yaptı.

Yarın (Pazartesi) rüzgarın öğle saatlerinden sonra İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EGE DENİZİ’NDE SALIYA KADAR ETKİLİ FIRTINA

Denizlerde ise Kuzey Ege'de rüzgarın; yarın (Pazartesi) günün ilk saatlerinden itibaren, Güney Ege'de sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinde yer yer güneybatıdan 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Kuvvetli fırtınanın; Salı günü, günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmesi bekleniyor.

ÇIĞ UYARISI

Hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

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