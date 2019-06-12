Meteoroloji'den İstanbul, Yalova ve İzmir'e kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Yalova'da önümüzdeki 2 saat boyunca kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yıldırım düşmesi ile sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı" denildi.

İZMİR'E SEL UYARISI



İzmir'deki kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar sürmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, il genelini etkileyen gök gürültülü sağanağın, saat 18.00'e kadar devam edeceği öngörülüyor.



Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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