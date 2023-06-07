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Meteoroloji'den İzmir için sel uyarısı

Meteoroloji'den İzmir için sel uyarısı
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Meteoroloji, İzmir'in iç kesimlerinde yarın öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek, olası olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın saat 12.00'den sonra Bergama, Dikili, Kınık, Aliağa, Foça, Menemen, Bornova, Kemalpaşa, Karabağlar, Buca, Gaziemir, Menderes, Seferihisar, Selçuk, Torbalı, Kemalpaşa, Bayındır, Tire, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçelerinde, yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi. Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. 

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Etiketler meteoroloji izmir sağanak
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