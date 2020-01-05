Meteoroloji'den kar, fırtına ve sağanak uyarısı

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre, Pazar günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de başlayacak yağışların, Pazartesi ve Salı günleri Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusu dışında ülke genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışlık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Diğer taraftan,rüzgarın Batı Karadeniz'in batısı ile Marmara'da gece saatlerinden itibaren, Kuzey ve Orta Ege'de ise yarın akşam etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

SAĞANAK YAĞIŞ VE KAR UYARISI

Yurtta Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Bununla birlikte, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, hava sıcaklığının düşeceği illerin yarından itibaren alçak basınç merkezli yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor.

Hafta sonu yağışların yağmur ve sağanak, bazı kesimlerde yer yer kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

Kuvvetli rüzgarın, pazartesi ve salı günü Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Yozgat çevrelerinde güney ile güneydoğu yönlerinden yer yer kuvvetli esmesi ön görülüyor.

Pazartesi ve salı günü bölge genelinde yüksek yerlerde kar olarak beklenen yağışların, Kayseri'nin Develi, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde etkisini artırması bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI

Batı Karadeniz, Marmara ile Kuzey ve Orta Ege'de fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, rüzgarın Batı Karadeniz'in batısı ile Marmara'da gece saatlerinden itibaren, Kuzey ve Orta Ege'de ise yarın akşam etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren ise rüzgarın 8 ila 10 kuvvetinde (75-105 km/sa) tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar gibi muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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