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  3. 12 Ocak 2019 15:44

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı bölgeler için kar ve sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı
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Antalya çevrelerinde yarın kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde ise yoğun kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye  genelinde yarın parçalı ve çok bulutlu hava görülecek.

Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri,  Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği, Bilecik, Ankara, Konya,

Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Yozgat ve Elazığ çevrelerinde yağışların  genelikle karla karışık yağmur ve kar olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Muğla, Sakarya, Samsun, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması öngörülüyor.

Antalya çevrelerinde sabah saatlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak,  Hakkari çevrelerinde ise akşam saatlerinde yoğun kar bekleniyor.

Doğu Akdeniz'in açıklarında fırtına, Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar  olacağı tahmin ediliyor.

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haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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haritalı hava durumu tahmini

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