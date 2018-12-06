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  3. 06 Aralık 2018 13:46

Meteoroloji'den kırmızı alarm ! Fırtına, yağış ve kar...

Çok kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısı yapan Meteoroloji, bazı şehirler için ise yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den kırmızı alarm ! Fırtına, yağış ve kar...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Tekirdağ, Malatya, Şırnak, Hakkari, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir, Konya, Çankırı ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri ile Bursa’nın doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Mersin’in iç kesimleri ile Adana’nın batı ilçelerinde çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Mersin merkez ve kıyı ilçelerinde şiddetli ve aşırı (100 kg/m2 ve üzeri) olacağı tahmin ediliyor.

ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Mersin’in iç kesimleri ile Adana’nın batı ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Mersin merkez ve kıyı ilçelerinde şiddetli ve aşırı (100 kg/m2 ve üzeri) olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Yağışların; Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri ile Bursa’nın doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden, yaşanabilecek su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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