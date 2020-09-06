Meteoroloji'den kritik fırtına uyarısı! İşte 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde bugün öğle ve akşam saatleri arasında batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına olacağı tahmin ediliyor.

ÇATI UÇMASI, AĞAÇ DEVRİLMESİNE KARŞI DİKKAT!

Açıklamada, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.



Yurt genelinde ise sıcaklıklar eylül ayı ortalamalarının 4-5 derece üzerinde seyrediyor.

EGE VE AKDENİZ'DE BUNALTICI SICAKLAR DEVAM EDİYOR

İstanbul'da hava açık ancak salı günü rüzgarlar yeniden kuvvetlenecek. Bugün sıcaklıkların 30 derece civarında olması bekleniyor. Ankara'da da sıcaklıkların 31 derece civarında olması bekleniyor.

Ege Bölgesi'nde rüzgar hafif ancak nemli ve bunaltıcı hava devam ediyor.

Akdeniz kıyıları nemli, hissedilen sıcaklık 40 derece, Adana'da ise 38 derece.

İç Anadolu Bölgesi'nde salı günü sıcaklıklar 33 dereceyi bulacak.

Gaziantep 37 derece, Doğu Anadolu parçalı bulutlu, Erzurum 27 derece



YEREL YAĞIŞLARA DİKKAT!

Karadeniz'de hava serinledi. Bolu 28, Zonguldak ve Samsun 26 derece.

Yerel sağanaklar ise Trabzon, Rize, Artvin boyunca devam etmesi bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















