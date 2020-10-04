Meteorolojiden kritik sıcak hava uyarısı! İşte 5 günlük hava durumu

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor, 5 gün boyunca adeta yaz havası etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başta İstanbul olmak üzere Marmara, Orta ve İç Anadolu bölgeleri için uyarıda bulundu. Güneş ışınlarının dik geldiği 11-16 saatleri arasında özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların güneş çarpması riskine karşı tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Sıcaklık artışı 4 ila 8 derece şeklinde bekleniyor ve bu, pazar gününden perşembe gününe kadar sürecek.

Termometreler İstanbul'da 28-33, Kocaeli'de 29-34, Sakarya'da 29-35 dereceleri görecek.

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat illeri için sıcaklık artışı da salı ve cuma günleri arasında gerçekleşecek. Yapılan uyarıya göre bu kentlerde yaşayanlar da güneş çarpması riskine karşı dikkatli olmalı.

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İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















