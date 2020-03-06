Meteoroloji'den kritik uyarı: 12 saat boyunca çamur yağacak!

Meteoroloji’nin güney bölgelerde yaşanabilecek toz taşınımı ve çamur şeklinde yağış uyarısı dikkat çekerken, Antalya ilinde sağanak yağışla beraber yerel dolu yağışları ve kıyı kesimlerde de hortum oluşma riski olduğu uyarıları yapıldı. Gece saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşanabilecek toz taşınımı hadisesinin 7 Mart tarihine kadar devam etmesi beklendiği bildirildi. İşte Meteoroloji’den yapılan son uyarılar ve hava durumu tahminleri.

İŞTE METEOROLOJİ’DEN YAPILAN UYARILAR

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da Toz Taşınımı Bekleniyor!

Başlama-Bitiş Zamanı

06.03.2020 00:00 – 07.03.2020 12:00

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin güney kesimlerinde bu gece saatlerinden itibaren görülecek toz taşınımı hadisesinin, yarın (Cuma) akşama kadar Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde (Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye), yarın (Cuma) akşam ile Cumartesi (07.03.2020) öğle saatleri arasında Güneydoğu Anadolu bölge genelinde etkili olması beklendiğinden başta yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış, hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KIYI EGE’DE BEKLENEN KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT!

Kıyı Ege’de (İzmir, Aydın ve Muğla) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün (Çarşamba) akşam saatlerinden itibaren yarın (Perşembe) akşam saatlerine kadar kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve küçük çaplı dolu yağışı riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

GÜNCEL HAVA DURUMU DEĞERLENDİRMELERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla ve Aydın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı ve Orta Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz kıyıları ile Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















