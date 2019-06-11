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  3. 11 Haziran 2019 17:42

Meteoroloji'den kritik uyarı ! Bu 3 saate dikkat...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için sağanak ve dolu yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji özellikle 17.00-20.00 saatleri arasında dikkatli olunması gerektiğini açıkladı.

Meteoroloji'den kritik uyarı ! Bu 3 saate dikkat...
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Meteoroloji, Ankara'da saat 17.00-20.00 arası etkili olması beklenen sağanak ve dolu yağışı için uyarıda bulundu.

Ankara genelinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile dolu yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Ankara genelinde 3 saatlik periyotta (17.00-20.00) kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile yerel dolu yağışı olacağı öngörülüyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

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