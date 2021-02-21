SON DAKİKA
GÜNDÜZ TERLEYİP GECE DONACAĞIZ! İŞTE GELECEK HAFTANIN HAVA DURUM
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 21 Şubat 2021 21:52

Meteoroloji'den kritik uyarı... İşte gelecek haftanın hava durum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamaya göre Türkiye yarın itibariyle gündüz güneşli havanın gece ise dondurucu soğuğun etkisi altında olacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den kritik uyarı... İşte gelecek haftanın hava durum
A+ A-

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun doğu ve güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun kar yağışlı, Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kıyı kesimlerinin yağmur ve yer yer sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve batı bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

ÇIĞ VE ZİRAİ DON UYARISI

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ZİRAİ DON UYARISI

Zirai faaliyetlerin devam ettiği kıyı kesimlerde (Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz) hafif, Karadeniz kıyı kesiminde hafif yer yer orta, iç kesimlerde orta yer yer kuvvetli zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

, yağış , yağmur , hava durumu , hava , meteoroloji , yaz , hava tahmin haritaları , hava sıcaklıkları , 5 günlük hava tahminleri , yaz yağmuru , 5 günlük hava tahmin haritaları , meteoroloji haritaları
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM