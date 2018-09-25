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  3. 25 Eylül 2018 12:59

Meteoroloji'den kritik uyarı ! Yarın daha fenası geliyor

Meteoroloji, Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde fırtınanın yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracağını bildirdi.

Meteoroloji'den kritik uyarı ! Yarın daha fenası geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgeleri için fırtına uyarısında bulundu. Kuvvetli rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracağı belirtilerek, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Halen ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli esen rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak Marmara, Ege ve İç Anadolu'da fırtına (50-80 km/saat), Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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