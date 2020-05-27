Meteoroloji'den kritik uyarı: Yazı beklerken, kış geri geliyor!

Geçtiğimiz hafta aşırı sıcaklarla boğuşan Türkiye bu hafta yağışlı havanın etkisi altına girdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğleden sonra yerel kuvvetli yağışlar bekliyor. Trakya, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik ve Çorum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak meydana geleceği tahmin ediliyor.

Yağışların, öğleden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Bolu, Karabük, Kastamonu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması (metrekareye 21-50 kilogram) öngörülüyor. Bu illerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.

Sıcaklıkların, iç kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

10 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Bolu, Karabük, Kastamonu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

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