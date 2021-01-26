Meteoroloji'den kritik uyarı! Yoğun kar yağışı geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege (Kütahya ve Afyonkarahisar dışında), Batı Akdeniz, Çankırı, Ankara, Kırıkkale, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların; Trakya, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji'nin 5 günlük tahmin haritasına göre İstanbul'da yarın ve perşembe günü karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:



















HAVA SICAKLIKLARI GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN AZALACAK

Doğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerimizde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren Trakya' dan başlayarak hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın; Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa), Ege, Marmara, Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Trakya kesimi, Kıyı Ege, Çanakkale, Manisa ve Antalya çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.