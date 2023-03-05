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Meteoroloji'den kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli fırtına uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, deprem bölgesinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini belirterek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden bugün yapılan uyarıda, Hatay, Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Gaziantep ve Kilis’te bu gece ve yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği duyuruldu.

Meteoroloji’nin uyarısı şöyle:

“Rüzgarın bu gece saatlerinden sonra Hatay, yarın (pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Adana’nın güney ve doğusu, Kahramanmaraş, Malatya ve Elazığ çevrelerinde, bölgenin diğer illerinde yarın (pazartesi) akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına (40-70 km/saat); Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olacağı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”

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