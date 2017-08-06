Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteroloji, Genel Müdürlüğü, Manisa'nın batısında kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:



"Son radar verilerine göre, önümüzdeki iki saat içerisinde Manisa'nın Akhisar ilçesinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"