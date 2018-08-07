Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde başlayacak yağışların, özellikle sabah erken saatlerden itibaren (saat 06.00) Samsun il merkezi ve batısı ile Trabzon'da kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Samsun’un doğu ilçeleri (Çarşamba, Terme, Ayvacık, Salıpazarı), Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli (76 kg/metrekare ve üzeri) gerçekleşmesi ve bölgede yağışların Perşembe günü öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Söz konusu bölgede son günlerde meydana gelen yağışlar da dikkate alındığında heyelan, sel ve taşkın riskinin artması sebebiyle; köprü, menfez vb. yapılarda, yan kolların birleşim yerlerinde ve akış güvenliğinin kritik olduğu noktalar ile kuru dere yataklarında meydana gelebilecek taşkınlara karşı ilgili kurum, kuruluşlar ve vatandaşlarımızın hazırlıklı ve dikkatli olması gerekiyor.

ANKARALILAR DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre; Ankara’nın Nallıhan ilçesi çevrelerinde önümüzdeki 2 saat süresince görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (15-25 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve küçük çaplı dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak’ın doğu kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Bolu, Hatay, Artvin, Ankara’nın kuzey ve batı ilçeleri, Erzurum'un kuzeyi ile Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.