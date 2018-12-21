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  3. 21 Aralık 2018 09:10

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, sabah saatlerinde Rize çevreleri ve Artvin'de kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Rize çevreleri ve Artvin’in kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olmak üzere, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmurlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesiyle birlikte Trakya, İç Ege ve Doğu Anadolu’da buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, zamanla Marmara ile Batı Karadeniz kıyılarında güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 8
İstanbul: Az bulutlu ve açık 9
İzmir: Az bulutlu ve açık 12
Adana: Az bulutlu ve açık 17
Bursa: Az bulutlu ve açık 9
Antalya: Az bulutlu ve açık 18
Samsun: Parçalı, çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yağmurlu 12
Trabzon: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu 12
Erzurum: Çok bulutlu 3
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 13

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

İHA

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