Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Güne yer yer bulutlu hava ile başlayan İstanbul için yağış uyarısını aktaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), öğle saatlerine dikkat çekti. MGM, hava durumu raporunda Trakya, İstanbul ve Karadeniz'in sahil şeridinin yağışlı hava ile karşılaşabileceği bilgilerine yer verdi. İşte, tüm bölgelere dair hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli, Tekirdağ'ın doğu ilçeleri ile İstanbul'un batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Kırklareli, Tekirdağ'ın doğu ilçeleri ile İstanbul'un batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:



















MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli, Tekirdağ'ın doğu ilçeleri ile İstanbul'un batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.