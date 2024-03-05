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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
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Son meteoroloji raporlarına göre, bugünden itibaren Türkiye'nin büyük bir bölümü yağmurlu havanın etkisine girecek. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin altında seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Adana ve Mersin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzey iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların: Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Adana ve Mersin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. 

İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

 

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

 

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

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