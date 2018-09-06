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  3. 06 Eylül 2018 23:33

Meteoroloji'den o bölgelere fırtına uyarısı !

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz'e fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den o bölgelere fırtına uyarısı !
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Orta Karadeniz'de (Bartın ve Samsun arasında), orta  kuvvetli rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren fırtına şeklinde esmesi  bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Orta Karadeniz'de  halen batı yönlerden orta kuvvette esen rüzgarın kuvvetini artırarak, yarın ilk  saatlerden itibaren gün batısından (50/75 kilometre/saat) fırtına şeklinde  eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi  beklenirken, bölge halkının ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmaları  uyarısında bulunuluyor.

AA

fırtına , meteoroloji , rüzgar
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