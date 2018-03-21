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  3. 21 Mart 2018 22:49

Meteoroloji'den o gün için kar yağışı uyarısı !

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cumartesi günü için kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den o gün için kar yağışı uyarısı !
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminine göre cumartesi günü Trakya'da kar yağışı bekleniyor.

Kırklareli ve Edirne'de hafta sonu yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre, bölgede görülen aralıklı sağanak, hava sıcaklıklığının düşmesiyle cumartesi günü yüksek kesimlerde kara dönüşecek. Yağış, Edirne ve Kırklareli kent merkezilerinde sağanak ile karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde pazar gününe kadar sürecek. Hava sıcaklığının 15 derece olarak ölçüldüğü Trakya illerinde bu değer, cumartesi günü 3-7 dereceye düşecek.

İHA

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