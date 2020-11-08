Meteoroloji'den o iller için sağanak uyarısı! İşte 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen son dakika haberine göre, 8 Kasım hava durumu raporu yayınlandı. Bazı bölgeler için sağanak yağış uyarısı verilirken bazı bölgeler için ise yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir. Bu bağlamda; 8 Kasım 2020 bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu!

MGM HAVA DURUMU RAPORUNU YAYINLADI!

Meteoroloji'den gelen hava durumu raporuna göre; bölge bölge bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtına ulaşabilir, hava durumu tahminlerini görebilirsiniz.



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Balıkesir'in kuzey, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















