Meteoroloji'den o illere yağmur uyarısı

Meteoroloji 13 kent için kuvvetli sağanak, dolu yağışı ve rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Uyarı ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Yaptığımız son değerlendirmelere göre, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl genelinde Salı günü yer yer kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte kuvvetli rüzgar ile dolu yağışı bekleniyor. Oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerekmektedir"denildi.



Batı Akdeniz için meteorolojik uyarı



Antalya, Isparta ve Burdur'un bazı bölgelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Batı Akdeniz bölgesinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak, ilerleyen saatlerde kuvvetli olacağı belirtildi.



Açıklamada, yağışların gece saatlerinde kadar Antalya çevreleri, Isparta'nın güney ve Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli şekilde yağacağı kaydedildi. Batı Akdeniz'de rüzgarın ise orta kuvvette eseceği vurgulandı.



Karadeniz için de uyarı yapıldı



Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu.



Trabzon Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın yurdun doğu bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.



Açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.