  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 22 Mayıs 2019 12:46

Meteoroloji'den peş peşe uyarı ! Bu akşam başlıyor

Marmara Bölgesi'nin doğusunda bu akşam ve yarın etkili olması beklenen toz taşınımı nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den peş peşe uyarı ! Bu akşam başlıyor
A+ A-

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) yarın akşam saatlerine kadar Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğini kaydedildi.

Açıklamada, toz taşınımı nedeniyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Marmara'da sıcak gelişmeMarmara'da sıcak gelişme

Meteoroloji duyurdu... Cuma gününe dikkat !Meteoroloji duyurdu... Cuma gününe dikkat !

 

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

AA

toz taşınımı , meteoroloji
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM