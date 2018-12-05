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  3. 05 Aralık 2018 13:58

Meteoroloji'den peş peşe uyarı ! Fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Batı Karadeniz, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji'den peş peşe uyarı ! Fırtına geliyor
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Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

- Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın perşembe öğle saatlerinden sonra kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın yarın (perşembe) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.

- Marmara'da rüzgarın bu gece yarısından itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir

- Kuzey Ege'de rüzgarın bu gece yarısından itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir

- Güney Ege'de rüzgarın bu gece yarısından itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, açıklarında 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir

 - Batı Akdeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın cuma günü öğleden sonra etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.

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haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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