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  3. 18 Kasım 2019 15:48

Meteoroloji'den peş peşe uyarı ! Gece saatlerine dikkat !

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili olmuş, deniz ve hava ulaşımında aksamalar yaşanmıştı. Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, gece saatlerinde de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji'den peş peşe uyarı ! Gece saatlerine dikkat !
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, ülke genelinde yağış öngörülmüyor. Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi öngörülüyor.

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haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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