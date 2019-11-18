Meteoroloji'den peş peşe uyarı ! Gece saatlerine dikkat !

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, ülke genelinde yağış öngörülmüyor. Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi öngörülüyor.

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor ! İşte 5 günlük hava tahminleri

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















